Günstigeres MacBook Pro könnte zur Enttäuschung werden

Allerdings haben die beiden neuen Modelle ihren Preis: Mindestens 2.249 Euro muss man dafür hinlegen. Wer es günstiger will, hat derzeit nur das ältere MacBook Pro 13 Zoll als Option, mit M1-Chip, weniger Anschlüssen und regulärem Display.

So sollen die Einsteiger-MacBook-Pros etwa keinen ProMotion-Bildschirm mit 120 Hz erhalten und auch auf das Mini-LED-Backlighting will Apple angeblich verzichten. Auch beim internen Speicher könnte es Abstriche geben.

Doch man sollte sich nicht zu früh freuen. Denn der bekannte Apple-Insider Mark Gurman berichtet, dass die herausragendsten Features am günstigeren MacBook Pro vorbeigehen könnten.

4 neue Mac-Computer erwartet

Wann das günstigere MacBook-Pro-Modell auf den Markt kommen werden, ist noch unklar.

Alles in allem will Apple in diesem Jahr 4 neue Mac-Computer auf den Markt bringen. Neben dem günstigeren MacBook Pro darf man einen iMac mit Apple-Prozessor, einen Mac Pro mit hauseigenen Chips sowie ein neues MacBook Air erwarten.