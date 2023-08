Apple streicht beliebte Farbe für iPhone 15 Pro, ersetzt sie durch Grau

Gerüchten zufolge, wird Apple mit dem iPhone 15 neue Farben einführen. So sollen das iPhone 15 Pro und Pro Max in 2 neuen Farbvarianten angeboten werden. Allerdings werden dafür 2 Farben verschwinden, berichtet 9to5Mac.

Die erste Farbe, die gestrichen wird, ist Gold. Diese wurde erstmals 2013 mit dem iPhone 5S eingeführt. Nach 10 Jahren soll Schluss damit sein. Stattdessen wird es ein neues Grau geben. Der genaue Name der Farbe ist noch nicht bekannt. Gerüchten zufolge könnte es „Titan Grey“ – Titangrau sein.

Die zweite Farbe, die es beim iPhone 15 Pro und Pro Max nicht mehr geben wird, ist „Deep Purple“ (iPhone 14 Pro in Deep Purple ab 1.069 Euro bei Amazon). Ersetzt wird sie durch Dunkelblau. Diese soll die „Hero“-Farbe für dieses Jahr werden, also die, die Apple besonders in seinen Werbungen und Präsentationen hervorheben wird.

Wie üblich handelt es sich bei diesen Informationen um Gerüchte – solange sie nicht von Apple bestätigt wurden. Das wird vermutlich erst bei der offiziellen Präsentation des iPhone 15 passieren. Diese wird voraussichtlich am 12. September stattfinden.