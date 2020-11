Apple kündigt überraschend Event an

Apple hat für kommende Woche überraschend eine Neuheiten-Vorstellung angekündigt. Und das obwohl es dieses Jahr bereits 2 Produkt-Events gegeben hat. Neue iPhone-Modelle und neue iPads wurden dabei vorgestellt.

Von dem Online-Event am 10. November werden die ersten Mac-Computer erwartet, die mit Prozessoren aus eigener Entwicklung statt mit Intel-Chips laufen. Apple hatte zuvor angekündigt, einen ersten Rechner damit noch heuer vorzustellen. Die Einladungen, die am Montag versendet wurden, enthielt jedoch keine Hinweise darauf, was Apple vorstellen wird.