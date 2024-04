Apple soll noch heuer Macs mit M4-Chips und Fokus auf KI bringen

3 Versionen des neuen Prozessors sollen in MacBooks und Macs verbaut werden.

Apple könnte schon bald die nächste Mac-Generation mit dem neuen M4-Chipset auf den Markt bringen. Das berichtet Bloomberg. Die neuen Prozessoren könnte dabei ein Gamechanger sein.

Die erst Ende 2023 eingeführte M3-Chip hatte nur wenig Neuerungen zu bieten. Mit dem M4 soll jetzt eine deutliche Leistungssteigerung kommen. Grund dafür ist, dass Apple damit stärker auf Künstliche Intelligenz setzen will.

M4 für Einsteiger*innen und High-End-Produkte

Laut Bloomberg soll der Prozessor mindestens in 3 Varianten kommen. Damit sollen noch dieses Jahr iMacs ausgestattet werden. Anfang 2025 würden dann ein Einsteiger-MacBook Pro mit 14 Zoll, sowie ein besseres MacBook Pro (14 und 16 Zoll) und Mac Minis folgen. Letzterer bekam im Jänner 2023 ein Hardware-Upgrade, was verhältnismäßig lange her ist.

Im Frühjahr 2025 sollen 13- und 15-Zoll-Varianten des MacBook Air kommen. Später im nächsten Jahr seien dann ein Mac Studio und ein Mac Pro geplant. Beide erhielten 2023 ein Upgrade auf den M2-Chip.

KI-Konkurrenz für Google und Microsoft

Mit dem M4-Upgrade soll Apple Künstliche Intelligenz auf seinen Computern integrieren. Während Google und Microsoft bereits seit längerem auf KI setzen, bliebt Apple bisher hinter der Konkurrenz zurück. Mit den neuen Prozessoren und der nächsten macOS-Version sollen dann eigene KI-Features auf den Rechnern verarbeitet werden können.