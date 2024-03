Kurioses Apple-Patent: iMac aus Glas mit Display auf der Rückseite

Das Patent zeigt jetzt, dass es nicht nur vorne, sondern auch an der Rückseite ein Display gibt. Wozu der Bildschirm verwendet werden soll, geht aus dem Patent nicht hervor. Möglicherweise könnte das Gerät von Lehrer*innen genutzt werden, um Schüler*innen Inhalte zu zeigen – oder etwa von Personal in Geschäften, um Kund*innen Pläne oder den Kostenvoranschlag zu zeigen.

Aus dem bereits zuvor veröffentlichten Patent geht hervor, dass das Gehäuse des Computers großteils aus Glas besteht. Der Standfuß ist nach oben in Richtung Display faltbar , damit das Gerät einfacher transportiert werden kann.

Im aufgeklappten Standfuß ist ein Platz vorgesehen, um eine Bluetooth-Tastatur einzuschieben. Das Patent sieht ebenfalls die Möglichkeit vor, dass das gesamte Gerät berührungsempfindlich ist – also sowohl das eigentliche Display, als auch der Standfuß.

Wie üblich sagen Patente nicht aus, ob Apple tatsächlich an so einem Gerät arbeitet. Oft reichen Tech-Konzerne Patente auf Verdacht ein, falls doch einmal ein solches Gerät gemacht wird, oder um die Konkurrenz daran zu hindern, so ein Gerät herzustellen.