Apple Store wirft fremde Kopfhörer aus dem Sortiment

Apple hat damit begonnen, Produkte von anderen Herstellern aus seinen Stores zu verbannen. Wie Bloomberg berichtet, wurden zuletzt die Audio-Geräte von Logitech, Bose und Sonos aus den Apple Stores geworfen. Auch auf der Apple-Website sind diese Produkte nicht länger gelistet.

Im Gegensatz dazu befinden sich noch zahlreiche Beats-Kopfhörer in den Apple Stores sowie auf der Apple-Website. Allerdings wurde Beats vom iPhone-Hersteller im Jahr 2014 übernommen und gehört seither zu Apple.

Kommen neue Apple-Kpfhörer?

Dass Apple die Audio-Produkte aus seinen Stores wirft, lässt Gerüchte laut werden, wonach demnächst neue Audio-Geräte von Apple auf den Markt kommen könnten.

Denn eine ähnliche Vorgangsweise zeigte sich 2014 als Apple sämtliche Fitbit-Fitnesstracker aus seinen Stores verbannte. Kurz darauf wurde die erste Apple Watch präsentiert. Es ist also durchaus möglich, dass in Kürze neue Apple-Kopfhörer oder neue Apple-Lautsprecher in den Handel kommen.