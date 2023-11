Apple TV+ erhöht die Abo-Preise deutlich

Auch Apple erhöht die Preise für seinen Streaming-Dienst Apple TV+. Bereits vor einigen Tagen hat das Unternehmen ohne Vorankündigung den Abo-Preis auf seiner Webseite von 6,99 Euro auf 9,99 Euro angehoben.

Wie die futurezone-Redaktion bestätigen kann, werden Bestandskund*innen nun nach und nach per E-Mail über die Erhöhung informiert. Es war nur eine Frage der Zeit, wann Apple dem Vorbild von Netflix, Disney+ und YouTube folgt. In Frankreich erhöhte Netflix das Basisabo gerade von 7,99 Euro auf 10,99 Euro, das Premium-Abo kostet inzwischen 19,99 Euro /statt 17.99 Euro). Auch Disney+ hat gerade erst den Preis von 6,99 Euro auf 8,99 Euro erhöht.

➤ Mehr lesen: Netflix erhöht die Preise in Europa

Auch andere Apple-Dienste wurden teurer

Mit einem Kampfpreis von 6,99 Euro war Apple TV+ einer der günstigeren Streaminganbieter. Gleichzeitig laufen dort hochwertige, gefeierte Produktionen wie "Ted Lasso", "For All Mankind" und "Severance". Die Preiserhöhung war also nur eine Frage der Zeit. Dass gleich 42 Prozent draufgeschlagen wurden, dürfte einige Nutzer*innen aber abschrecken.

Neben dem Streamingdienst werden auch die Preise für das Sammelabo Apple One um 3 Euro auf 19,95 Euro erhöht. Apple Arcade kostet nun 6,99 Euro statt 4,99 Euro.