Die neue Magenta TV Box nervt gewaltig

Derzeit wird eine neue Magenta-TV-Box zwangsverteilt. Die ist langsam und stürzt ab. Hauptsache, die Fernbedienung ist Made in Austria.

Wenn ich so viel fluchen würde, wie ich gerne möchte, wäre ich 3 Wochen heiser. Schon lange hatte ich nicht mehr so dringend das Bedürfnis, ein technisches Gerät anzuschreien, wie die neue Magenta TV Set-Top-Box. Diese wird gerade zwangsverteilt. Denn wer nicht die bestehende TV-Box austauscht, kann ab März nur noch per App fernsehschauen. Ein mehrseitiger Brief kündigte das Ende 2022 an. Darin war aufgelistet, was die neue TV-Box alles nicht kann, was die alte schon konnte. Nicht dabei war eine Erklärung, wie furchtbar diese Box und die User Experience sind. Wer auch immer freigegeben hat, dass die Box so an Kund*innen vergeben wird, hat sie nie verwendet.

Exkurs: DPD nervt Toggle Infobox Den ersten Grant gibt es schon, weil Magenta die Box mit DPD verschickt und DPD Pakete lieber direkt beim Abholshop abgibt, anstatt bei mir zu läuten. Dafür kann zwar die Box nichts, aber Magenta, weil man auch mit der Post hätte verschicken können. Und nein, das ist nicht Pest oder Cholera, sondern eher Pest oder Schnupfen. Dank Abholbox und einer Person in gelber Jacke, die tatsächlich bei meinem Haus auftaucht, wenn es ein Paket zu liefern gibt, ist der Ärger über die Post weit seltener als über DPD (GLS steht DPD in dieser Sache übrigens um Nichts nach).

Magenta ist nicht Magenta Hat man die Magenta-TV-Box erhalten (oder abgeholt), wird die alte Box abgesteckt und für die Rücksendung verpackt. Nicht auf die zeitnahe Rücksendung vergessen, sonst gibt es böse Nachrichten von Magenta. Ist das erledigt, heißt es: Neue Box auspacken, anstecken und loslegen – könnte man meinen. Aber: Die Box ist nichts Natives, sondern eine Android-TV-Box des Herstellers Strong, auf der lediglich eine Magenta-TV-App vorinstalliert ist. Und für diese TV-App muss man sich anmelden. Ist schnell erledigt, dachte ich in meiner naiven Vermutung, als Magenta-Kunde hier einfach nur meine Anmeldedaten einklopfen zu müssen. Magenta ist aber nicht Magenta. Ich musste erst ein neues Magenta-Konto für TV anlegen. Mit meinem Magenta-Konto, mit dem ich meinen Internetvertrag und Telefonvertrag verwalte (ist ein Kombivertrag, bei dem TV auch inkludiert ist), geht das nämlich nicht. Die Übernahme von UPC durch T-Mobile war am 1.8.2018 offiziell abgeschlossen und bis jetzt wurde nicht geschafft, die Kund*innendaten vernünftig zu fusionieren? Rechtliche Situation hin oder her: Wenn Magenta es gewollt hätte, hätte das Unternehmen das wohl auch hingekriegt. Was es auf jeden Fall hinkriegen hätte können, ist, dass ich mich beim Einrichten des Kontos und Anmelden bei der Box nicht 3x hätte anmelden müssen, bis das alles erledigt war. Ärgerlich, aber trotzdem in unter 10 Minuten erledigt, wenn man die Magenta-TV-Kundennummer griffbereit hat (steht auf den Rechnungen). Jetzt kann ich dafür aber fernsehen. Die Favoriten und Einstellungen muss man neu einrichten, aber davor wurde man ja schon in dem Brief gewarnt. Und ab hier beginnt der wirkliche Ärger mit der TV Box.

So wirbt Magenta für die Box auf seiner Website © Screenshot Magenta.at