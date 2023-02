Probleme mit neuer Magenta TV Box: Das empfiehlt der Kundenservice

Empfehlung 1: Antennenkabel abstecken

Laut dem Kundenservice seien viele der Probleme bekannt, die ich im Kommentar beschrieben habe. Als erste Lösung wird empfohlen, das Antennenkabel von der Box abzustecken. Dies würde ohnehin nur noch für den Teletext verwendet werden - der bei abgestecktem Kabel nicht mehr genutzt werden kann. Laut dem Kundenservice kommt die Box noch nicht richtig damit zurecht, wenn sowohl das Koaxialkabel verbunden ist, welches in UPC-Zeiten für das Fernsehsignal zuständig war, als auch Ethernet/WLAN, worüber bei der neuen TV Box das Fernsehen gestreamt wird.

Der Tipp also: Das Antennenkabel abstecken und die Box für ein paar Sekunden vom Strom nehmen, damit sie neu startet. Laut dem Kundenservice soll in den nächsten Wochen ein Update für die Box kommen, das das Problem behebt. Bis dahin solle das Kabel besser ausgesteckt bleiben. Übrigens wurde von der Magenta-Presseabteilung die „hybride Magenta TV Box“ als eine „Investition in die Zukunft des TV-Entertainments“ beschrieben, da sie „sowohl in Regionen mit Glasfaser-Koaxialkabelnetz, als auch in Regionen mit mobilem Internet funktioniert.“ Auf der Website wird das so angepriesen: „Live TV über DVB-C oder IP-Streaming (je nach technischer Verfügbarkeit)“.

Seit dem Abziehen des Antennenkabels sind keine Komplettabstürze der Box mehr aufgetreten bei mir. Das wäre eine Verbesserung, die aber womöglich nutzungsbedingt aufgetreten ist. Denn ich nutze Magenta TV deutlich seltener, seitdem ich die neue Box habe und die vielen Probleme nicht durch Herumspielen in den Einstellungen beheben konnte. Was seltener genutzt wird, stürzt seltener ab.

Empfehlung 2: Energiesparmodus ausschalten

Die neue TV Box braucht sehr lange, bis nach dem Einschalten tatsächlich ein Bild erscheint und noch länger, bis der TV Guide nutzbar ist. Das liegt daran, dass zuerst die Box selbst mit dem Betriebssystem Android TV bootet. Danach startet die Magenta-TV-App darauf. Diese überprüft im Hintergrund die korrekten Anmeldedaten und baut dann die Datenverbindung auf, um die TV-Wiedergabe zu starten. Der TV Guide zieht sich die aktuellen Daten, wenn er das erste Mal geöffnet wird.

Wer nicht solange warten will, kann in den Einstellungen der Box den Energiesparmodus deaktivieren. Dann gibt die Box nahezu sofort nach dem „Einschalten“ das TV-Programm wieder. Allerdings sollte man sich in Zeiten, in denen die Strompreise um mehr als 200 Prozent angestiegen sind, gut überlegen, ob man das machen will.

Ohne Energiesparmodus rennt die neue TV Box im Hintergrund, wie das schon bei früheren UPC/Magenta-Boxen der Fall war, aber ohne, dass Bild und Ton ausgegeben werden. Sehr vereinfacht gesagt kann man sich das ähnlich wie bei einem Smartphone vorstellen: Ein ausgeschaltetes Handy verbraucht viel weniger Energie als ein Handy, das durch kurzes Drücken der Ein-Aus-Taste gesperrt ist. Ob es ein Update geben wird, das den Startprozess der Box im Energiesparmodus effizienter und damit schneller macht, konnte der Kundenservice nicht sagen.

Asynchroner Ton

Dass der Ton bei manchen Sendern leicht asynchron ist, könnte laut dem Kundenservice am verbundenen Antennenkabel liegen. Dies sei aber nur eine Vermutung, die Box könne vielleicht versuchen, den Ton über das Koaxialkabel zu holen, das Bild aber über LAN/WLAN. Das Abziehen des Antennenkabels löste das Problem bei mir jedenfalls nicht, genauso wenig wie das Aktivieren/Deaktivieren des „7.1 Dolby Passthroughs“ in den Einstellungen.

Schlechtere Bildqualität

Dass es mit der Box bei manchen Kund*innen eine schlechtere Bildqualität gibt, sei laut Kundenservice nicht bekannt. Auch sei nicht bekannt, ob Magenta schon im Jahr zuvor die Datenrate für das Fernsehsignal gesenkt habe, was bereits auf der älteren 4K Box für eine Verschlechterung der Bildqualität hätte sorgen können. Hier wird empfohlen, die Sache zu beobachten. Sollte die Qualität bei bestimmten TV-Sendern merklich abnehmen, könne man dies dem Kundenservice melden.

Mini TV Guide

Für den manchmal hängenden und generell langsamen TV Guide sei eine Lösung angedacht. Per zukünftigem Update sei geplant, einen Mini TV Guide einzufügen. Dass beim Umschalten der Sender mit den Oben- und Unten-Tasten alle Sender, anstatt der Favoriten, angezeigt werden (obwohl man im TV Guide aktiviert hat nur Favoriten anzuzeigen), soll nicht geändert werden. Nutzer*innen der alten Box hätten sich darüber beschwert, dass nicht alle Sender angezeigt werden. Sie hätten nicht die Funktion zum Umschalten der Anzeige von den Favoriten zu allen Sender gefunden.