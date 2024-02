PIN für Apple Vision Pro vergessen? Reset nur mit 300-Dollar-Tool

Vielen ist es vermutlich schon einmal passiert: Man nimmt ein neues Gerät, wie etwa ein Smartphone, in Betrieb und will dabei auf Nummer sicher gehen. Deswegen überlegt man sich extra einen neuen Passcode, um das Device zu entsperren. 10 Minuten nachdem man ihn eingestellt hat, hat man ihn allerdings vergessen. Normalerweise ist das Zurücksetzen dann keine Hexerei, solange man noch das Account-Passwort des Gerätes hat.

Bei Apples Vision Pro, die seit Kurzem verkauft wird, sollte man sich den Passcode allerdings besonders gut merken. Für das Zurücksetzen muss man nämlich entweder in einen Apple Store gehen oder das Gerät per Post an den Apple-Support schicken. Davon berichtet Bloomberg. Apple würde diese Vorgehensweise betroffenen Kund*innen empfehlen, wie es heißt.

Developer Strap

Die Mitarbeiter*innen im Store benutzen für das Resetten des Codes Apples 300-Dollar-teuren Developer Strap, mit dem das Headset mit iPads oder Notebooks verbunden werden kann. Dieses Zubehör kann auch von Entwickler*innen gekauft werden.

Dass das wirklich die einzige Möglichkeit ist, den Code zurückzusetzen, ist zumindest kurios. Es wäre naheliegend, dass Apple hier eine einfachere Option für vergessliche Nutzer*innen nachliefern wird.

Gesperrt trotz richtigem Code

Besonders bitter: Laut einigen Beiträgen im Apple-Diskussionsforum wurden manche Kund*innen offenbar aus dem Headset ausgesperrt, obwohl sie den richtigen Code eingegeben hatten. Ob das tatsächlich ein Bug ist, ist allerdings derweil noch unklar.