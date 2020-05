Auch ohne Handy nützlich: Sony SmartWatch 3 angetestet

Insgesamt ist die Uhr etwas größer und massiver als die Konkurrenzprodukte, was wohl daran liegt, dass sie im Unterschied zur Moto 360, LGs G Watch R und der Asus Zenwatch einen GPS sowie ein WLAN-Modul integriert hat. Hintergedanke ist, dass man so etwa beim Sport seine Position aufzeichnen kann, auch dann, wenn man sein Smartphone nicht dabei hat. Auch Musik kann zu diesem Zweck auf dem vier GB großen internen Speicher abgelegt werden. Anschließend kann man per Bluetooth-Headset direkt von der Uhr aus die Musik hören.

Einen entscheidenden Vorteil könnte sich Sony in Sachen Akku verschafft haben. Laut dem Konzern schafft es die Uhr im Alltag bis zu zwei Tage ohne Stromversorgung durchzukommen, immerhin doppelt so viel wie die Konkurrenz von Motorola und Asus. Auch hier stellt sich die Frage, inwieweit das in der Praxis realistisch ist. Zumindest dürfte die Sony-Uhr von den neu vorgestellten Smartwatches die einzige sein, der der Saft nicht vor dem verbundenen Handy ausgeht.

