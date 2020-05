Aufblasbarer E-Roller passt in einen Rucksack

Forscher der University of Tokyo haben einen aufblasbaren E-Roller entwickelt, der den Namen "The Poimo" trägt. Das Gefährt kann mithilfe einer elektrischen Pumpe in etwa einer Minute voll aufgeblasen werden. Auf diese Weise kann es, wenn es nicht benutzt wird, einfach im Rucksack mittransportiert werden.

The Poimo besteht laut BBC aus fünf abnehmbaren Teilen, wie die beiden Reifen, der Elektro-Motor, der Akku sowie einem Lenker mit eingebautem kabellosem Controller.