Austrian Audio PG16 im Test: Bequemes Gaming-Headset aus Österreich

Das aus früheren AKG-Mitarbeiter*innen geformte Wiener Unternehmen debütiert sein erstes Gaming-Headset.

Das PG16 wurde auf der Xbox Series X, PS5 und W11 PC getestet

70 Jahre existierte das Audiounternehmen AKG in Wien. 1947 wurde es gegründet, 2017 wurde der Standort in Wien aufgelassen. Seitdem ist AKG eine Marke im Samsung-Konzern. Das Ende von AKG in Wien war der Startschuss für Austrian Audio in Wien. Das 2017 gegründete Unternehmen setzt sich aus ehemaligen AKG-Mitarbeiter*innen zusammen. In der Tradition von früher werden wieder Kopfhörer und Mikrofone in Wien entworfen und entwickelt. Mit dem PG16 bringt Austrian Audio jetzt sein erstes Gaming-Headset auf den Markt.

© Gregor Gruber

Klassisches Headset zu erschwinglichem Preis Mit einem UVP von 139 Euro ist das PG16 im preislichen Mittelfeld bei Gaming-Headsets. Eine Produktion in Österreich geht sich um diesen Preis natürlich nicht aus: Gebaut wird es in China. Das Headset wird klassisch per 3,5mm Klinke verbunden. Das mitgelieferte Kabel ist nicht geflochten, was wohl auch dem Ziel geschuldet ist, den Preis unten zu halten. Das Kabel ist jedoch austauschbar. Im Lieferumfang ist noch ein HSA6-Adapter für die Verwendung mit Desktop-PCs enthalten. Ansonsten gibt es noch ein Transportsäckchen und einen Klett-Kabelbinder, den man sich selbst auf die Wunschlänge zuschneidet.

© Austrian Audio

Rot ist nicht Rot ist nicht Rot Das PG16 ist im Wesentlichen derselbe Kopfhörer wie der Hi-X15 – mit 99 Euro das günstige Gerät von Austrian Audio. Die ovalen Ohrmuscheln und das ovale Gehäuse, an dem der Aluminium-Arm befestigt ist, haben einen ansprechenden Retro-Touch. Was das ästhetische Feingefühl etwas stört: Die Plastikspangen am Bügel versuchen das eloxierte Rot des Aluminiums zu duplizieren, sind aber knapp daneben. Außerdem ist am Gehäuse der Ohrhörer das Austrian-Audio-Logo in einem Rot, das wiederum die 2 anderen Rottöne nicht ganz trifft.

© Austrian Audio

Für den Transport zusammenfaltbar Das glänzende schwarze Plastik am Gehäuse der Ohrhörer und am Bügel ist anfällig für Fingerschmierer. Trotz des hohen Plastikanteils wirkt das PG16 robust. Beim normalen Hantieren ist kein Knacken zu hören und die Verstellung der Bügel rastet verlässlich in jede der 13 Positionen ein. Das PG16 kann für den leichteren Transport zusammengefaltet werden. Die Ohrmuscheln sind dazu nach außen drehbar. Beim Faltprozess ist bei dem mir zur Verfügung gestellten Testgerät ein Knackgeräusch zu hören, beim linken Gelenk. Den gelegentlichen Transport sollte das PG16 problemlos überstehen. Als Alltagskopfhörer für den Weg zur Arbeit/Schule und zurück, mit mehrmaligen Falten täglich, würde ich das PG16 allerdings nicht verwenden – abgesehen davon, dass das nicht-abnehmbare Mikrofon etwas seltsam in der U-Bahn anmuten würde.

© Gregor Gruber

Komfortabel am Kopf, mit wenig passiver Dämpfung Obwohl das PG16 eher wuchtig aussieht, ist es sehr bequem am Kopf. Selbst nach 6 Stunden durchgehender Spielzeit mit Brille, spürte ich weder einen unguten Druck um die Ohren, noch an der Oberseite des Kopfes. Verantwortlich dafür ist nicht nur die dicke Memory-Foam-Polsterung an Ohren und Bügel, sondern auch ein eher geringer Anpressdruck. Dadurch hört man noch relativ viel von der Umgebung beim Spielen, etwa wenn im selben Zimmer die Mitbewohner*in telefoniert oder in Home-Office ein Teams-Meeting abhält. Das Ganze geht aber auch in die andere Richtung. Dreht man die Lautstärke zu hoch auf, am Windows-PC ist das bereits ab 40 Prozent, kann eine 2 Meter entfernt sitzende Person problemlos das Lied erkennen, das gerade abgespielt wird. Wenn sich niemand im selben Zimmer befindet, bzw. man ohnehin nicht so laut zocken/Musikhören will, empfinde ich die nicht so starke passive Dämpfung als positiv: Unter Umständen kann noch das Klingeln der Postbot*in an der Tür so gehört werden.

© Austrian Audio

Keine Lautstärkenregelung am Headset Was mir am PG16 abgeht, ist eine Lautstärkenregelung am Headset. So muss man beim Xbox- und PlayStationspielen immer in die Schnelleinstellungen der Konsole, um die Lautstärke anzupassen. Das Mikrofon hat einen flexiblen Arm, um es in die richtige Position vor den Mund zu biegen. Es wird automatisch stummgeschaltet, wenn es nach oben geklappt wird. Hier sollte man darauf achten, dass Mikrofon wirklich bis zum Anschlag nach oben zu klappen. Haptisches Feedback wäre hier sinnvoll gewesen, wie etwa ein leichter Widerstand oder ein Klicken, um zu bestätigen, dass das Mikrofon in der Stummschalt-Position ist.

© Austrian Audio

Scharfer Sound mit Bass Wie viele moderne Gaming-Headsets setzt auch das PG16 auf einen klaren Sound, um etwa bei kompetitiven Multiplayer-Games besser Schritte der Gegner*innen zu hören. Beim PG16 ist das auf der Xbox Series X und PS5 für mich zu übertrieben. Mittelhohe Töne „peitschen“ manchmal, weil sie überbetont scharf sind. Dazu zählen einige Schussgeräusche und metallische Soundeffekte, etwa wenn Roboter zerstört werden. Auch Stimmen von manchen Charakteren in Dialogen wirken zu deutlich und lauter, als sie sein sollten. Ich habe deshalb einige Games auf den Konsolen leiser gespielt, als ich es üblicherweise machen würde. Glücklicherweise macht das PG16 auch eine gute Soundkulisse bei niedrigeren Lautstärken, mit einem angenehm präzisen Bass. Er ist markant und da wo er sein sollte, ohne die anderen Klänge zu erdrücken. Die Separation der Geräuschquellen funktioniert ebenfalls gut. Links, rechts vorne und hinten sind auf der Xbox Series X und PS5 gut zu unterscheiden, nur bei oben und unten wird es schwierig.

© Austrian Audio