Weltweit erstes autonomes elektrisches Frachtschiff sticht in See

Die Yara Birkeland soll noch heuer zwischen 2 norwegischen Städten ohne Crew an Bord Container transportieren.

Läuft alles nach Plan, wird das erste autonome elektrische Containerschiff der Welt, die Yara Birkeland, noch vor Jahresende Container von der Stadt Herøya im Süden Norwegens in den Hafen von Brevik transportieren, berichtet CNN. An Bord des Schiffes wird sich keine Crew befinden. Stattdessen sollen die Bewegungen des Containerschiffes von 3 Datenkontrollzentren an Land überwacht werden.

Das 80 Meter lange Schiff fasst 103 Container und soll Geschwindigkeit von 13 Knoten (24 km/h) erreichen. Angetrieben wird es von einem 7-MWh-System. Nach Angaben der Herstellerfirma Yara, einem der größten Düngemittelproduzenten der Welt, könnten mit dem Schiff 40.000 Lkw-Fahrten pro Jahr ersetzt werden.