Kia EV9 bekommt autonomen Fahrmodus

Bis 2027 will der Autobauer 14 Elektroautos auf den Markt bringen, darunter auch 2 Pick-up-Trucks.

Der südkoreanische Autobauer Kia hat seine Pläne für die kommenden Jahre vorgestellt. Darin heißt es, dass man den " AutoMode " für autonomes Fahren bereits 2023 mit dem neuen EV9 auf den Markt bringen will.

Flexibler Innenraum

Sei Lenkrad soll sich einklappen lassen, um Fahrer*innen mehr Platz zu bieten, während das Fahrzeug parkt. Außerdem sollen sich die Sitze drehen lassen. Der EV9 hat 3 Sitzreihen. Dreht man die Sitze ein, kann die zweite Sitzreihe zum Tisch umfunktioniert werden. Öffnet man die Heckklappe, soll sich die hintere Sitzreihe ebenfalls drehen lassen.

Kia will sein Portfolio an Elektroautos außerdem weiter ausbauen. Bis 2027 will man 14 Modelle auf den Markt bringen. Darunter sollen 2 Pick-up-Trucks und ein günstiges Elektroauto sein.