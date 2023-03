Bastler baut sich Open-Source-Espressomaschine

Kaffeeliebhaber müssen beim Kauf einer Espressomaschine in der Regel Kompromisse eingehen. Schmeckt der Espresso hervorragend, ist die Maschine häufig zu teuer oder kompliziert zu bedienen. Ein günstigeres Gerät ist vielleicht einfacher in der Handhabung, brüht allerdings nur mittelmäßigen Kaffee.

"Ich liebe gut gemachten Espresso. Er gehört zu den Dingen, nach denen ich auf Reisen am liebsten Ausschau halte. Auch in meiner Freizeit dreht sich alles um Cafés", schreibt Sohl. Wie er gegenüber Ars Technica festhält, war er mit dem Kaffee seiner Gaggia eigentlich zufrieden. Er habe die DIY-Maschine in erster Linie gebaut, "um einige der verrückten Dinge auszuprobieren, die ich auf YouTube und im Internet gesehen hatte."

Software basiert auf Open-Source-Projekt

Sohl lehnte sich bei dem Bau seiner DIY-Gaggia an dem sogenannten Gaggiuino-Projekt an. Eine Modifikation von Gaggia-Maschinen, deren Anleitung auf Github öffentlich zugänglich ist. Vor allem bei der Software hat der Programmierer auf das Projekt aufgebaut.

Dank der Änderungen ist Sohl eigenen Angaben zufolge nun in der Lage, Temperatur und Druck bei seiner Maschine feiner abzustimmen. Auf die Frage, ob ihn dieses Ausmaß an Kontrolle nicht nervös mache, antwortet der Bastler Ars Technica: "Ja, aber das ist eine gute Sache? Der Grad der Kontrolle ist erstaunlich, und ich fange gerade erst an, sie so einzustellen, dass sie so gut ist wie meine Standardmaschine".