BAWAG P.S.K. und easybank stellen auf Debit Mastercard um

"Bei der Debit Mastercard wird jeder Einzelumsatz sofort vom Girokonto abgebucht, während die Abrechnung der Umsätze bei Kreditkarten einmal pro Monat erfolgt. Der Kunde hat somit die Wahl, sein Konto unmittelbar zu belasten oder erst zu einem späteren Zeitpunkt", erklärt Csipko.

Kreditkarten würden darüber hinaus als weiteren Vorteil einen zusätzlichen Einkaufsrahmen bieten: "Bei höheren Umsätzen, welche erst in der Zukunft liegen, wie etwa Reservierungen von Hotels oder Mietautos, wird damit nicht das Girokonto belastet. Darüber hinaus sind bei dem Großteil unserer Kreditkarten Versicherungen inkludiert, was sie zu einem perfekten Reisebegleiter machen."

Soziale Projekte zum Launch

Zum Launch der neuen Debit Mastercard engagiert sich die BAWAG P.S.K. für ein Bildungsprojekt mit Fokus auf Kinder in Österreich: Die Bank spendet 8.000 Euro an das crowdfunding.at-Projekt „Esspedition: Gesundes Essen für mich und meine Umwelt“ des Vereins Green Heroes Austria. Durch die Spendensumme erhalten 200 Kinder die Möglichkeit, an einem einwöchigen Workshop in Kindergärten teilzunehmen, bei dem spielerisch die Themen Lebensmittel, Gesundheit und Umweltschutz vermittelt werden.

Für alle Neukunden, die bis 30.11. ein Konto eröffnen, wird die BAWAG P.S.K. zudem 1.000 Ös an ein Sozialprojekt spenden, das von Kunden bestimmt werden kann. Eine Übersicht zu den zur Wahl stehenden Projekten findet sich hier.