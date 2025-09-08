Dieser Beamer passt in eine Hosentasche

Der extrem kleine Mini-Beamer mit Akku lässt sich besonders flexibel einsetzen. Das kann der Aurzen ZIP.

Der Aurzen ZIP ist ungefähr so groß wie ein klappbares Smartphone und sieht auch ziemlich genauso aus. Klappt man den tragbaren Beamer auf, entfaltet sich ein handliches Tri-Fold-Gerät. Der Projektor kann durch seine Form selbstständig stehen, der Projektionswinkel lässt sich daher flexibel einstellen. Da der Aurzen ZIP derart klein ausfällt, sollte man sich kein Heimkino-Feeling mit einem riesigen Bild erwarten. Dieser Kategorie wolle man mit dem Hosentaschenprojektor aber auch gar nicht hinterherlaufen, wie mir am IFA-Messestand des Herstellers erklärt wurde. Vielmehr gehe es darum, die Flexibilität des kleinen Beamers in den Mittelpunkt zu rücken. Durch seine kompakte Größe und sein geringes Gewicht von 280 Gramm würden sich Anwendungsmöglichkeiten eröffnen, die mit einem herkömmlichen Projektor nicht realisierbar seien, heißt es. ➤ Mehr lesen: Was beim Beamer-Kauf zu beachten ist

Flexibler Einsatz im Mittelpunkt So könne man sich in der Küche ganz spontan ein YouTube-Video an die Wand werfen oder sich ein Rezept auf die Arbeitsfläche projizieren lassen. Man könne sich unkompliziert das tägliche Workout an der Wohnzimmerwand anzeigen lassen oder beim Camping gemeinsam einen Film schauen. Der Aurzen ZIP wird durch Screen-Mirroring bespielt. Die Bildschirmspiegelung funktioniert sowohl mit Android-Handys und -Tablets, als auch mit iPhones und iPads. Auch mit Windows-Rechnern und Apple-Computern lässt sich der kleine Beamer nutzen. Die maximale Helligkeit fällt mit 100 ANSI-Lumen nicht besonders hoch aus. In einer leicht abgedunkelten Umgebung und je nach Verwendungszweck recht das aber allemal. Praktisch ist auch, dass der Aurzen ZIP über eine automatische Keystone-Korrektur verfügt, sodass das Bild stets optimal dargestellt wird. ➤ Mehr lesen: Xgimi Elfin Flip im Test: Schickes Heimkino für wenig Geld

Aurzen ZIP

© Bild: Florian Christof Aurzen ZIP - Mini-Beamer

Akkulaufzeit und Preis Die Akkulaufzeit beträgt lediglich bis zu 90 Minuten. In Verbindung mit einem Akkupack oder einer Steckdose kann der Projektor aber auch darüber hinaus verwendet werden. Es ist auch möglich, über einen Adapter eine Kabelverbindung zu einem Abspielgerät herzustellen. Die maximale Auflösung kommt auf 720p. Der Aurzen ZIP ist derzeit für 470 Euro direkt auf der Website des Herstellers erhältlich. Auf Amazon kostet der kleine Beamer aktuell 504 Euro. Für 34 Euro gibt es dort noch eine passende Tragetasche, die als stoßfest und wasserdicht beworben wird. ➤ Mehr lesen: AWOL LTV-3500 Pro im Test: Kann der superhelle Beamer einen TV ersetzen?