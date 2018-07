Bericht: Apple Pay soll bald in Österreich starten

Der Bezahldienst Apple Pay soll bald in Österreich an den Start gehen. Das berichtet derStandard.at, der diese Information von zwei mit der Situation betrauten Personen erfahren haben will. Ein Zeitrahmen für die Einführung sei aber nicht bekannt. Apple Pay ist derzeit in 29 verschiedenen Ländern verfügbar, darunter die USA, Großbritannien und die Schweiz. Mitte Juni ging es unter anderem in Polen und Norwegen an den Start.