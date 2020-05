Bericht: iPad Pro kommt mit Stylus und USB-C-Anschluss

Wie AppleInsider aus Apple-Kreisen erfahren haben will, plant der Konzern weiterhin, ein großes iPad Pro auf den Markt zu bringen. Neben einer Displaygröße von 12,9 Zoll soll das iPad auch von einigen Neuerungen profitieren, die ihren Weg in die Apple Watch und andere Produkte wie das neue Macbook gefunden haben. So dürfte das iPad den Force-Touch-Input unterstützen - also das Aufrufen unterschiedlicher Funktionen je nach Druckstärke des Fingers.