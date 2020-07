Besser als USB: Intel erklärt das neue Thunderbolt 4

Noch 2020 verfügbar

Eigentlich hatte man Thunderbolt mit dem lizenzfreien und damit günstigeren USB4 ausstechen wollen. Das Qualitätssiegel ruft die Intel-Schnittstelle allerdings wieder auf den Plan. Apple wendet sich zwar in Sachen Prozessor zukünftig von Intel ab, die Thunderbolt-Schnittstelle lässt das Unternehmen aber nicht so schnell hinter sich. Gegenüber The Verge versprach das Unternehmen, die Schnittstelle auch zukünftig zu verbauen.

Die ersten Bauteile der Thunderbolt-4-Controller-Serie 8000 sollen noch in diesem Jahr ausgeliefert werden. Zum Standard will man die neue Schnittstelle aber erst mit der Auslieferung der neuen "Tiger Lake U"-Chips machen, die im Spätherbst erstmals in Ultrabooks zum Einsatz kommen sollen.