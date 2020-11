Black Friday: 10 Tech-Deals unter 50 Euro

Der Black Friday ist traditionell ein Tag der Sonderangebote und heuer stehen die Online-Shops aus bekannten Gründen besonders im Fokus. Wer in Shopping-Laune ist, muss nicht gleich hunderte Euro ausgeben. Auch für kleines Geld findet man das eine oder andere Schnäppchen.

Die vorgestellten Produkte sind nur zeitlich begrenzt im Angebot, teilweise auch in kleinerer Stückzahl. Es kann also sein, dass das eine oder andere Produkt bereits vergriffen ist oder die Aktion vorbei. Dann lohnt sich abwarten - zumindest bis Montag - weil es gut sein kann, dass am Cybermonday - 30. November 2020 - das gleiche oder ein ähnlicher Artikel wieder im Angebot sein wird.

10 Deals

Wir haben ein paar Angebote unter 50 Euro aus dem Tech-Bereich gesammelt, die sich lohnen:

Drahtlose Ohrhörer

Anker Soundcore Liberty Neo um 29,99 Euro - Wer günstige True Wireless Earphones möchte, ohne dafür gleich ein Vermögen auszugeben, könnte zu den Anker-Ohrhörern greifen. Abseits des Black Friday kosten sie rund 37 Euro, man spart sich also über 20 Prozent.