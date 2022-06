BMW präsentiert sein bislang günstigstes E-Auto

Nun hat BMW aber ein neues Elektroauto präsentiert, das als Einstieg in die X-Modelle angekündigt wird. Der BMW iX1 soll das aktuell günstigste E-Auto des deutschen Herstellers werden, da der i3 noch heuer auslaufen soll.

Lange Zeit galt BMW mit dem i3 als Vorreiter bei der Elektromobilität. Doch dann kam irgendwie Sand ins Getriebe und in Sachen E-Autos wurde es bei BMW ziemlich still. Mittlerweile hat der deutsche Autobauer wieder einige Elektroautos im Angebot - allerdings nur im hochpreisigen Premiumsegment .

Der BMW iX1 ist die vollelektrische Version des BMW X1. Insofern teilen sich die beiden Modelle das Cockpit-Design . Auch der Look des Exterieurs ist bis auf die farbigen Seitenleisten nahezu ident.

Leistung und Reichweite

Die beiden Antriebseinheiten an der Vorder- und an der Hinterachse erzeugen gemeinsam eine elektrische Leistung von bis zu 230 kW (313 PS). Das Systemdrehmoment beläuft sich auf 494 Nm. Den Sprint von 0 auf 100 km/h schafft das kompakte SUV damit in 5,7 Sekunden.

Wie hoch die Batteriekapazität sein wird, wurde noch nicht verraten. BMW gibt den kombinierten Verbrauch des Allraders mit 17,3 bis 18,4 kWh/100 km an. Damit soll sich eine Reichweite von 413 bis 438 Kilometer ausgehen.