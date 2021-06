BMW i4 ist da: So viel kostet das E-Auto in Österreich

BMW hat nun alle Details zu seinem Elektroauto i4 bekannt gegeben. So kommt das Auto zum Marktstart in 2 verschiedenen Varianten: Als i4 eDrive40 mit 250 kW und Hinterradantrieb sowie als i4 M50 mit 400 kW und Allrad.

Die Reichweite der schwächeren Variante soll bei 590 Kilometer liegen, die der stärkeren bei 510 Kilometer (jeweils WLTP). Von Null auf 100 soll das Auto in 5,7 bzw. 3,9 Sekunden beschleunigen. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 190 bzw. 225 km/h. Geladen werden soll mit bis zu 200 kW. In 10 Minuten verspricht BMW so bis zu 164 bzw. 140 Kilometer zusätzliche Reichweite.

Marktstart und Preis in Österreich

Die Markteinführung in Österreich ist für April 2022 geplant. Die Preise sollen wie folgt aussehen:

Der BMW i4 eDrive40 kostet 57.900 Euro

Der BMW i4 M50 kostet 69.800 Euro

Preislich tritt man hier in direkte Konkurrenz zum Tesla Model 3, das hierzulande aktuell je nach Ausstattung zwischen 46.100 und 59.990 Euro kostet.