BMW stellt Elektroauto i3 ein

BMW unter Druck

Mitte 2018 wurde der i3 aufgefrischt und neu aufgelegt. Seither hat es keine neuen E-Auto-Modelle von BMW gegeben. Anstatt an einem neuen i3 zu arbeiten, will sich BMW auf die Elektrifizierung anderer, populärer Modelle konzentrieren. Bis 2023 will BMW 13 vollelektrische Fahrzeuge anbieten.

Im August wurde Harald Krüger als CEO von BMW abgelöst. Ihm wurde unter anderem vorgeworfen, die Bemühungen in Richtung Elektromobilität nicht stark genug vorangetrieben zu haben. Sein Nachfolger Oliver Zipse steht nun unter Druck, diesen Rückstand gegenüber der Konkurrenz aufzuholen.