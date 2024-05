Günstiger Tesla-Konkurrent soll 2025 nach Europa kommen

Laut einem Bericht bei Autoexpress soll er 2025 auch auf unserem Kontinent auf den Markt kommen. In Europa dürfte der "Seelöwe", der auf BYDs E-Plattform 3.0 basiert, vor allem eine Alternative zum VW ID.5 darstellen.

BYD hat ein neues Midsize-SUV auf den Markt gebracht. Der Sea Lion 07 ist eine Alternative zu Teslas Model Y , allerdings deutlich günstiger. In China wird er um knapp 190.000 Yuan verkauft, das entspricht rund 24.000 Euro . Entworfen wurde das Auto vom Ex-Lamborghini- und Audi-Designer Wolfgang Egger , wie es heißt. Seine Abmessungen betragen 4,830 mm x 1,925 mm x 1,620 mm.

Reichweite

Das SUV soll in mehreren Ausstattungsvarianten mit einer Reichweite zwischen 550 und 610 Kilometern angeboten werden. Bei den Reichweiten muss man beachten, dass es sich um den CLTC-Testzyklus handelt. Übersetzt in den in Europa gängigen WLTP-Standard werden es unterm Strich weniger Kilometer werden.

➤ Mehr lesen: Chinesischer E-Auto-Hersteller ist kurz davor, Tesla zu überholen

Die Plattform soll laut BYD die erste sein, die beim Laden die “Intelligent Pulse Self-Heating Technology” einsetzt. Damit soll es sogar in extrem kalten Umgebungen möglich sein, von 10 auf 80 Prozent in 25 Minuten zu laden.

Im Inneren kommt ein 15,6-Zoll-Touchscreen für das Infotainment zum Einsatz. Zudem ist der Sea Lion 7 BYDs erstes Fahrzeug, das über DiPilot 100 “God’s Eye” Fahrerassistenzsystem verfügt. Dazu sind mehrere Kameras sowie Radargeräte verbaut.

Preis in Europa

Wie teuer der Sea Lion in Europa wird, ist derzeit nur schwer abzuschätzen. Es ist aber davon auszugehen, dass es deutlich mehr als die umgerechneten 24.000 Euro sein dürften.

➤ Mehr lesen: Warum sind chinesische E-Autos in Europa oft doppelt so teuer?

Es gibt mehrere Gründe dafür, dass chinesische E-Autos hierzulande und in anderen Ländern Europas deutlich teurer als auf dem Heimatmarkt sind. Dazu zählen unter anderem aufwändige Zulassungsprozedere sowie Fracht-, Zoll- und Vertriebskosten.