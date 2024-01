Chinesischer E-Auto-Hersteller ist kurz davor, Tesla zu überholen

Batterien aus eigener Hand

Das 1995 in Shenzhen gegründete BYD spezialisierte sich ursprünglich auf Batterien für Elektronikgeräte. 2002 wurde der strauchelnde Automobilhersteller Qinchuan Automobile übernommen, BYD stieg ins Autogeschäft ein. Seine Batterien stellt das Unternehmen nach wie vor selbst her, was ihm einen Wettbewerbsvorteil verschafft.

Batterien sind die teuerste Komponente von E-Autos. Über ihren Preis entscheiden zu können, verschafft BYD mehr Flexibilität. Im Dezember 2023 wurden die Preise stark gesenkt, wodurch es zu einem Verkaufsanstieg um 70 Prozent kam.