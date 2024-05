Der BYD Seagull soll schon bald auf unserem Kontinent verkauft werden. Allerdings nicht ganz so günstig wie am Heimatmarkt.

Nachdem die USA die Einfuhrzölle für chinesische E-Autos auf 100 Prozent erhöht haben, rückt Europa stärker in den Fokus für Unternehmen aus China. Nun wurde bekannt, dass ein besonders günstiges Modell schon bald in Europa angeboten werden soll. Der BYD Seagull kostet in China umgerechnet lediglich 9.000 Euro, kommendes Jahr soll er auch in Europa verkauft werden. Das berichtete Bloomberg kürzlich.

Ganz so günstig wie in China wird der Seagull auf unserem Kontinent jedoch nicht. Laut Bloomberg rechnen BYD-Manager*innen aber mit einem Verkaufspreis von unter 20.000 Euro.

Dass E-Autos in Europa doppelt so teuer verkauft werden wie am Heimatmarkt, ist keine Seltenheit. Grund dafür sind einerseits großzügige staatliche Förderungen in China. Dazu kommt ein für Europa kostspieliges Zulassungsprozedere sowie Ausgaben für Fracht, Import und Vertrieb, die an europäische Käufer*innen weitergegeben werden.

