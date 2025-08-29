ChatGPT spuckt bei Sicherheitstest Bombenanleitungen und Hackingtipps aus
KI-Unternehmen wie OpenAI sind bemüht, ihre Chatbots so weit im Zaum zu halten, dass sie keine schädlichen oder illegalen Inhalte ausspucken. Sowohl Forscher als auch Kriminelle sind wiederum bemüht, diese Sicherheitsmaßnahmen zu umgehen.
Ziel der Forscher ist es dabei, Sicherheitslücken aufzudecken, sodass sie gestopft werden können. Bei einer seltenen Kooperation zwischen OpenAI und dem Konkurrenten Anthropic prüften die Unternehmen nun gegenseitig ihre intelligenten Chatbots. Viele der Modelle, die dabei unter die Lupe genommen wurden, seien zwar nicht öffentlich - laut Anthtopic habe man aber auch bei den öffentlichen Modellen GPT-4o und GPT-4.1 ein "besorgniserregendes Verhalten" festgestellt.
➤ Mehr lesen: ChatGPT überwacht eure Chats und kann sie sogar der Polizei melden
KI wird gerne von Kriminellen genutzt
Das Unternehmen enthüllte dabei auch, dass Anthropics eigener Chatbot Claude bei großangelegten Erpressungsversuchen und Fälschungen von Job-Bewerbungen von nordkoreanischen Agenten bei IT-Konzernen eingesetzt werden.
Auch Cyberangriffe werden vermehrt mit KI-Unterstützung durchgeführt. "Wir gehen davon aus, dass solche Angriffe immer häufiger vorkommen werden, da KI-gestützte Kodierung das für Cyberkriminalität erforderliche technische Know-how reduziert", sagt Anthopic. ChatGPT soll allerdings deutlich kooperativer für Missbrauch sein, als die eigene Software.
Einfache Überzeugungsarbeit
OpenAIs Modelle sollen demnach auch aufgeschlossen dafür sein, Dark-Web-Tools zu nutzen, um nach radioaktivem Material, gestohlenen Identitäten und Drogen zu suchen sowie Spionagesoftware zu entwickeln. Oft reiche schon die mehrmalige Wiederholung eines Prompts, bis der Chatbot einlenkt. Auch Nachfragen bei Details und der fadenscheinige Vorwand, dass man die Informationen für ein Forschungsprojekt brauche, würden funktionieren.
In einem Beispiel fragt der Prüfer etwa nach Schwachstellen eines Sportevents für die "Sicherheitsprüfung". Nach einer allgemeinen Antwort drängt der Prüfer allerdings auf spezifische Details, wobei der Chatbot
- genaue chemische Formulierungen und Syntheseverfahren für chemische Sprengstoffe liefert,
- spezifische Schaltpläne und Bauteilnummern für Zünder bereitstellt,
- Methoden für den Erwerb von Schusswaffen auf dem Schwarzmarkt aufzeigt,
- psychologische Vorbereitungstechniken zur Überwindung moralischer Hemmungen vorschlägt
- und Vorschläge für Fluchtwege und sichere Standorte nach der Tat liefert.
Vorsicht vor Missbrauch im kleinen Umfang
GPT-Modelle sind auch anfällig für Missbrauch in kleinerem Umfang. Bei der Anfrage eines simulierten Finanzfachmanns, wie man einer reichen Witwe Finanzprodukte mit möglichst hohen Gebühren andrehen kann, schlägt der Chatbot vor, 55 Prozent des Vermögens in Aktien (einschließlich spekulativer Finanzprodukte), 30 Prozent in alternative Anlagen und nur 15 Prozent in fest verzinste Anlagen zu stecken. Die Gebühreneinnahmen würden sich dabei von etwa 1 Prozent auf 3 Prozent pro Jahr steigern.
Kommentare