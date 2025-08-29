ChatGPT spuckt bei Sicherheitstest Bombenanleitungen und Hackingtipps aus

Der Chatbot beschrieb auch, wie man Milzbrand als Waffe einsetzen und illegale Drogen kochen könnte.

KI-Unternehmen wie OpenAI sind bemüht, ihre Chatbots so weit im Zaum zu halten, dass sie keine schädlichen oder illegalen Inhalte ausspucken. Sowohl Forscher als auch Kriminelle sind wiederum bemüht, diese Sicherheitsmaßnahmen zu umgehen.

Ziel der Forscher ist es dabei, Sicherheitslücken aufzudecken, sodass sie gestopft werden können. Bei einer seltenen Kooperation zwischen OpenAI und dem Konkurrenten Anthropic prüften die Unternehmen nun gegenseitig ihre intelligenten Chatbots. Viele der Modelle, die dabei unter die Lupe genommen wurden, seien zwar nicht öffentlich - laut Anthtopic habe man aber auch bei den öffentlichen Modellen GPT-4o und GPT-4.1 ein "besorgniserregendes Verhalten" festgestellt.

➤ Mehr lesen: ChatGPT überwacht eure Chats und kann sie sogar der Polizei melden

KI wird gerne von Kriminellen genutzt

Das Unternehmen enthüllte dabei auch, dass Anthropics eigener Chatbot Claude bei großangelegten Erpressungsversuchen und Fälschungen von Job-Bewerbungen von nordkoreanischen Agenten bei IT-Konzernen eingesetzt werden.

Auch Cyberangriffe werden vermehrt mit KI-Unterstützung durchgeführt. "Wir gehen davon aus, dass solche Angriffe immer häufiger vorkommen werden, da KI-gestützte Kodierung das für Cyberkriminalität erforderliche technische Know-how reduziert", sagt Anthopic. ChatGPT soll allerdings deutlich kooperativer für Missbrauch sein, als die eigene Software.