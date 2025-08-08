GPT-5 ist da und kann in ChatGPT gratis genutzt werden

GPT-5 kommt standardmäßig als Reasoning-Model , das heißt, dass komplexe Aufgaben in kleinere Teile heruntergebrochen und durch systematische Problemlösung angegangen werden. Es ist das erste KI-Modell von OpenAI, das von Haus aus auf diese Art arbeitet und auch das erste Reasoning-Modell, das kostenlos verfügbar gemacht wird. Google stellt derartige Modelle in Gemini bereits seit längerem gratis zur Verfügung.

Das bislang fortschrittlichste KI-Modell GPT-5 von OpenAI ist ab sofort verfügbar und kann auch von kostenlosen Nutzerinnen und Nutzern von ChatGPT ausprobiert werden. CEO Sam Altman b eschreibt GPT-5 laut Engadget als das erste Modell, das sich anfühlt wie ein Gespräch mit einem Experten zu jedem Thema, wobei es deutlich schneller und vielseitiger als die Vorgängerversion o3 ist.

GPT-5 bringt nach eigenen Angaben zudem signifikante Verbesserungen bei Genauigkeit, Sicherheit, Coding und Textgenerierung. Das Halluzinieren wurde weiter reduziert, besonders bei anspruchsvollen Aufgaben.

Mit der Safe-Completions-Technologie liefert GPT-5 hilfreiche, aber sichere Antworten auch bei heiklen Themen wie etwa in Gesundheitsfragen und kommuniziert klar die Grenzen des Erlaubten. Das Risiko, dass die KI absichtlich falsche Antworten gibt oder Aufgaben, die eigentlich unlösbar sind, beschönigt darstellt, wurde deutlich gesenkt, wie OpenAI selbst schreibt.

Außerdem erhält ChatGPT neue Funktionen wie die Integration von Gmail, Kalender und Kontakten, personalisierbare Chatfarben sowie voreingestellte Persönlichkeiten (etwa "Cynic", "Robot", "Listener" oder "Nerd"), die Nutzer nach Belieben wählen und anpassen können.

GPT-5 ausprobieren

GPT-5 wird ab sofort für alle ChatGPT-Nutzerinnen und Nutzer eingeführt – mit höheren Nutzungslimits für Plus- und Pro-Abonnenten und Spezialzugang für Unternehmen. Neben dem Hauptmodell gibt es auch kleinere Varianten wie GPT-5 mini und GPT-5 nano sowie die besonders leistungsfähige kostenpflichtige Pro-Version.

Ob man als kostenloser Nutzer tatsächlich GPT-5 nutzt, ist gar nicht so einfach zu erkennen. Auf die Frage sagt GPT-5 Freitagfrüh jedenfalls noch, dass es das GPT-4-Modell nutzt und GPT-5 noch nicht veröffentlicht sei. Erst auf konkrete Nachfrage nach GPT-5 behauptet der Chatbot schließlich, dass das neue Modell bereits bei Anfragen zum Einsatz käme. Vermutlich ist es so, dass GPT-5 phasenweise verfügbar gemacht wird.

Auch Microsoft integriert neues Modell

Auch OpenAI-Partner Microsoft setzt ab sofort auf das neue Modell. GPT-5 kann ab sofort auch über Microsoft 365 Copilot, Copilot Studio, Microsoft Copilot, GitHub Copilot, Visual Studio Code und Azure AI Foundry genutzt werden.