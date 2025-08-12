ChatGPT-Nutzer wollen kündigen: Start von GPT-5 verlief katastrophal

Das neue Modell stößt bei zahlreichen Anwendern auf breite Kritik, sowohl bei privaten als auch bei professionellen Nutzern.

Ende vergangener Woche hat OpenAI sein neuestes Sprachmodell GPT-5, das unter anderem Basis für ChatGPT ist, veröffentlicht. Es ist das erste OpenAI-Modell, das standardmäßig als Reasoning-Modell kommt. Das heißt, dass komplexe Aufgaben in kleinere Teile heruntergebrochen und durch systematische Problemlösung angegangen werden.

GPT-5 bringt nach eigenen Angaben zudem signifikante Verbesserungen bei Genauigkeit, Sicherheit, Coding und Textgenerierung. Auch das Halluzinieren soll reduziert worden sein.

Die Veröffentlichung von GPT-5 verlief allerdings nicht reibungslos. Neben dem Vorab-Leak interner Informationen über die Modellvarianten auf Github kam es nach dem offiziellen Start zu Kritik von Nutzerinnen und Nutzern. Davon berichtet Ars Technica.

Alte Modelle

Vor allem der Umstand, dass OpenAI den Zugang zu früheren Modellen, etwa den beliebten Vorgänger 4o, plötzlich gestrichen hatte, sorgte für Aufregung. Das ging sogar so weit, dass OpenAI-Chef Sam Altman zurückruderte und in einem Reddit-Kommentar ankündigte, 4o zumindest für Plus-Nutzerinnen zurückzubringen. In einem Tweet führte er weiter aus, man habe unterschätzt, wie gut Nutzer 4o fanden.