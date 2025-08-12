ChatGPT-Nutzer wollen kündigen: Start von GPT-5 verlief katastrophal
Ende vergangener Woche hat OpenAI sein neuestes Sprachmodell GPT-5, das unter anderem Basis für ChatGPT ist, veröffentlicht. Es ist das erste OpenAI-Modell, das standardmäßig als Reasoning-Modell kommt. Das heißt, dass komplexe Aufgaben in kleinere Teile heruntergebrochen und durch systematische Problemlösung angegangen werden.
GPT-5 bringt nach eigenen Angaben zudem signifikante Verbesserungen bei Genauigkeit, Sicherheit, Coding und Textgenerierung. Auch das Halluzinieren soll reduziert worden sein.
➤ Mehr lesen: GPT-5 ist da und kann in ChatGPT gratis genutzt werden
Die Veröffentlichung von GPT-5 verlief allerdings nicht reibungslos. Neben dem Vorab-Leak interner Informationen über die Modellvarianten auf Github kam es nach dem offiziellen Start zu Kritik von Nutzerinnen und Nutzern. Davon berichtet Ars Technica.
Alte Modelle
Vor allem der Umstand, dass OpenAI den Zugang zu früheren Modellen, etwa den beliebten Vorgänger 4o, plötzlich gestrichen hatte, sorgte für Aufregung. Das ging sogar so weit, dass OpenAI-Chef Sam Altman zurückruderte und in einem Reddit-Kommentar ankündigte, 4o zumindest für Plus-Nutzerinnen zurückzubringen. In einem Tweet führte er weiter aus, man habe unterschätzt, wie gut Nutzer 4o fanden.
Das war aber nicht die einzige Kritik. Ein Reddit-Thread mit dem Titel „GPT-5 ist furchtbar“ erhielt Tausende Kommentare, in denen Nutzer ihren Frust über die neue Version zum Ausdruck brachten. Mittlerweile gibt es in der ChatGPT-Subreddit zahlreiche Threads, die sich mit der mangelnden Qualität des Modells auseinandersetzen.
➤ Mehr lesen: Warum KI-Chatbots nicht immer die Wahrheit sagen
Monatelang aufgebaute Systeme versagen
Professionelle Anwenderinnen und Anwender beklagten sich, dass ihre monatelang aufgebauten Systeme durch plötzliche Veränderungen nutzlos wurden. Grund dafür ist, dass mühsam entwickelte Prompts und Anfragen durch das neue Modell schlichtweg nicht mehr funktionieren.
Auch Nutzer, die in der KI eine Art emotionalen Begleiter sahen, beschweren sich. Manche beschreiben das neue Modell als „überarbeiteten Sekretär“ mit abruptem Ton, verlorenem Einfühlungsvermögen und geringerem emotionalem Feingefühl.
Nutzer verlassen ChatGPT
Einige Nutzer erklärten, sie würden ihr ChatGPT-Plus-Abo als Konsequenz kündigen. Auch ein Wechsel zu alternativen Anbietern wie Google oder Anthropic wurde verstärkt diskutiert. Ob sich der Start von GPT-5 langfristig wirklich in einem Schwund an Abonnenten niederschlägt, wird erst die Zukunft zeigen.
Kommentare