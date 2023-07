Gerät repariert kaputte Handy-Displays während sie an sind

OLED-Panels werden mit einem Verfahren namens Excimer Laser Annealing (ELA) hergestellt, bei dem eine Schicht aus amorphem Silizium aufgetragen und dann mit einem gepulsten Laser in polykristallines Silizium umgewandelt wird. Dadurch werden mikroskopisch kleine leitende Verbindungen erzeugt, die alle Pixel eines Panels miteinander verbinden. Wenn ein Teil dieses Netzwerks beschädigt wird, können visuelle Defekte wie vertikale Linien auf dem Bildschirm auftreten.

Ein Wassertropfen oder ein Staubkorn reichen manchmal bereits aus, um ein Smartphonedisplay zu beschädigen. Die Bildschirme müssen dann meistens komplett getauscht werden. Eine neue chinesische Maschine kann nun die OLED-Bildschirme selbst reparieren - und das, während sie noch an sind.

Die Reparaturen können oft auch dann durchgeführt werden, wenn das Schutzglas noch auf dem darunter liegenden OLED-Panel haftet und das Panel noch in Betrieb ist. So kann man sofort erkennen, ob der Reparaturversuch erfolgreich war. In einigen Fällen muss man das Glas allerdings vom OLED-Panel entfernen. Das wird mit einem dünnen Metalldraht gemacht, der den Klebstoff zwischen Glas und Panel löst.

Günstige Reparatur

Das OLED-Panel gehört mitunter zu den teuersten Teilen eines Smartphones. Mit der Maschine kann das Bauteil gezielt repariert und wiederverwendet werden, was Elektroschrott vermeidet. Außerdem ist die Reparatur günstiger, als das gesamte Display auszutauschen. Eine Maschine kostet umgerechnet rund 11.000 Euro. Die Zuverlässigkeit ist laut Hersteller sehr gut und liegt bei über 99 Prozent. Das bedeutet, dass mehr als 99 Prozent der kaputten OLED-Bildschirme repariert werden können.

➤ Mehr lesen: Neue OLED-Technik spart Handy-Akku