Chipmangel: Günstiger VW ID.4 nicht mehr erhältlich

Die Chipkrise dünnt das Angebot an VW-Elektroautos aus. Die günstigsten Modelle sind nicht mehr verfügbar.

Der Mangel an Chips zwingt den größten deutschen Autobauer, sein Sortiment zu reduzieren. In Deutschland wurde daher das günstigste Modell des VW ID.4 aus dem Programm genommen.

In Österreich wesentlich teurer

In Österreich sind die Modelle mit dem 52 kWh Akku ebenso nicht erhältlich. Hierzulande bietet VW lediglich ID.4-Modelle mit einer 77 kWh Batterie an. Der günstigste ID.4 mit 77 kWh Akku und 150 kW Motor ist in Österreich ab einem Preis von 48.890 Euro zu haben.

Ähnlich sieht es mit dem VW ID.3 aus. Das günstigste Modell wurde bereits vor einigen Wochen aus dem Konfigurator genommen. Seither ist die Basisversion Pure mit einem 45 kWh Akku nicht mehr erhältlich.

Sowohl in Österreich als auch in Deutschland startet das ID.3-Angebot mit dem Modell, das eine 58 kWh Batterie verbaut hat. Hierzulande ist dabei mit einem Preis von mindestens 40.340 Euro zu rechnen.