Cola-Flaschen mit OLED-Etiketten lassen Lichtschwerter leuchten

Passend zum neuen Star-Wars-Film, „The Rise of the Skywalker“, wird es zahlreiche, passende Produkte geben. Man darf sich schon darauf einstellen, dass die Charaktere aus dem Film in den nächsten Wochen auf Süßigkeiten, Jogurtbechern und Getränkedosen auftauchen werden.

Die wahrscheinlich eindrucksvollste Idee dazu hatte Coca Cola Singapur. Auf den Flaschen von Coke Zero sind Rey und Kylo Ren zu sehen. Nimmt man die Flasche in die Hand, beginnen ihre Lichtschwerter zu leuchten.