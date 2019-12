Dacias kompaktes Elektro-SUV soll nur 15.000 Euro kosten

Renault will das günstige Elektro-SUV K-ZE unter seiner Submarke Dacia auch in Europa auf den Markt bringen. Das berichtet zumindest die deutsche Zeitschrift Auto, Motor und Sport. In China wird das Auto umgerechnet ab 7900 Euro verkauft. Ganz so günstig soll es in Europa nicht sein, laut einer internen Renault-Veranstaltung rechnet man allerdings mit einem „realistischen Preis“ von rund 15.000 Euro für Deutschland.

Es ist davon auszugehen, dass das Auto zu einem ähnlichen Preis auch in Österreich verkauft werden soll, sobald es am deutschen Markt ankommt. Grund für den höheren Preis ist unter anderem, dass das Auto noch entsprechend den gesetzlichen Vorgaben in Europa – etwa hinsichtlich Sicherheitsausstattung – angepasst werden muss.