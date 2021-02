Das sind die 10 meistverkauften E-Autos der Welt

© Bild: REUTERS / AMANDA VOISARD

Platz 1: Tesla Model 3

Mit einem Marktanteil von 12 Prozent und einem Absatz von 365.240 Stück ist Teslas günstigstes Elektroauto zum 2. Jahr in Folge das weltweit meistverkaufte Elektroauto. Zuletzt konnte Tesla auch die Produktion des Wagens massiv in die Höhe schrauben. Der Wagen ist sowohl in den USA als auch in Europa und China beliebt.