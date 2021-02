Die innovativsten E-Auto-Hersteller im Ranking

Das deutsche Center of Automotive Management (CAM) erstellt jedes Jahr eine Rangliste der innovationsstärksten Hersteller von Elektroautos. Die neueste Auswertung zeigt einen unangefochtenen Spitzenreiter, ein Zurückfallen etablierter Player, mehrere japanische Marken unter den Nachzüglern und einen rasanten Aufstieg chinesischer Unternehmen.

Tesla vor VW

Berechnet wird die Innovationsstärke anhand von Neuerungen in den Bereichen Reichweite, Verbrauch und Ladeleistung in Hinblick auf die Verbesserung des Kundennutzens. Dabei zählen sowohl Verbesserungen innerhalb des Unternehmens als auch im Vergleich mit anderen Herstellern mit E-Auto-Modellen in gleichen Segmenten.

Tesla liegt in der Wertung unangefochten voran und baut seinen Vorsprung sogar um 45 Indexpunkte auf insgesamt 159,4 Punkte aus. Dem kalifornischen Unternehmen folgt der VW-Konzern mit 122,6 Punkten. Er konnte im vergangenen Jahr 37 Punkte gutmachen, vor allem durch den Verkauf des VW I.D. 3, aber auch wegen des Porsche Taycan und Audi e-tron.

Starkes China

Auf Platz 3 landet der chinesische Hersteller BYD, der Hyundai vom Podest verdrängt. Mit 70 Punkten liegt BYD zwar schon deutlich hinter Tesla und VW, die Eroberung des Podests ist aber ein Zeichen für das generell starke Abschneiden chinesischer Hersteller. Mit Geely (Platz 7), BAIC (Platz 8) und SAIC (Platz 10) landen 3 weitere Firmen aus China unter den Top 10.

Vor allem SAIC habe sich im vergangenen Jahr stark verbessert und konnte gleich 10 Plätze gutmachen. Bei den Verkaufszahlen schlägt das Unternehmen sogar VW (siehe unten).

Fast Follower und Follower

Mit 58,2 Punkten und Platz 4 zählt Hyundai noch zu den "Fast Followers" des "Top Innovators" Tesla. Der südkoreanische Konzern könnte demnächst viel Geld erhalten, um für Apple dessen sagenumwobenes Apple Car zu bauen. Renault liegt wie im Vorjahr auf Platz 5 und erhält 41,4 Punkte. Dahinter auf Platz 6 landet General Motors. Die US-Amerikaner hatten im Vorjahr laut CAM starke Innovationsleistungen vorzuweisen und gewinnen damit 2 Plätze.

Noch mehr Plätze gut gemacht hat der chinesische Konzern Geely, der auf Platz 7 landet. Er lag im Vorjahr noch auf Platz 15. Den Aufstieg in die Top 10 möglich gemacht haben vor allem Innovationen der schwedischen Töchter Volvo und Polestar. Zwischen BAIC und SAIC auf Platz 9 landet der französische PSA-Konzern (Citroen, Peugeot, Opel).