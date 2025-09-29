Die Kabeltelefone sind zurück

Das Star-up Tin Can möchte kabelgebundene Telefonapparate zurückbringen und hat dafür eine spezielle Zielgruppe auserkoren.

Wir Kinder der 1980er Jahre kennen sie nur allzu gut: Die Schnur am Telefon, die uns die Privatsphäre nahm. Um telefonieren zu können, musste man im Hausflur stehen. Und dort, wo alle zuhören konnten, plauderte man nun mit seinen Freunden oder sogar dem ersten Crush. Es war sein Segen, dass bald die Schnurlostelefone Einzug hielten und man sich zumindest ins eigene Zimmer zurückziehen konnte. Aber genau diese kabelgebundenen Telefone sollen nun ein Comeback feiern. Ein solches Revival versucht zumindest das US-Start-up Tin Can zu befeuern. Dabei geht es aber gar nicht allzu sehr um einen möglichen Trend von Gen-Z-Leuten, die Gefallen an derartiger Retro-Technik finden. Vielmehr sollen Kinder im Grundschulalter die Zielgruppe von Tin Can sein. ➤ Mehr lesen: Wie es mit dem Festnetz in Österreich weitergeht

Kein WLAN Kinder sollen sich per Kabeltelefon verabreden und miteinander plaudern können - ohne Zutun der Eltern. Ein weiterer Vorteil sei, dass die Kleinen dabei nicht den Gefahren und Ablenkungen von Smartphones ausgesetzt werden. Die Tin-Can-Phones sind übrigens keine echten Festnetztelefone. Sie kommen zwar im 1980er-Jahre-Look, bauen aber auf VoIP (Voice over Internet Protocol) auf. Es wird also über das Internet telefoniert. Damit die Telefonapparate online gehen können, müssen sie per Ethernet-Kabel an den Router angeschlossen werden. Das bedeutet, dass die Kinder sich nicht zurückziehen können und die Eltern mit einem Ohr zuhören können. Spätestens jetzt weiß man auch, woher die Bezeichnung rührt: Tin Can ist nämlich die englische Bezeichnung für die Blechdosentelefone, die mit einer Schnur miteinander verbunden sind. ➤ Mehr lesen: A1-CTO : "Die nächsten 10 bis 20 Jahre wird 4G weiter wichtig sein"

Tin-Can-Phone © Tin Can

Das Blechdosentelefon mit Internet Außerdem können die Eltern über die Tin-Can-App das Telefon verwalten. Auf diese Weise können die Eltern nicht nur schauen, wie das Telefon genutzt wird, sie können auch Zeiten auswählen, in denen das Gerät stumm geschaltet wird. Um jemanden damit anrufen zu können, hat jedes Tin-Can-Phone eine 5-stellige Rufnummer.

Tin-Can-Phone © Tin Can

Bald auch international verfügbar Das Tin-Can-Phone gibt es in 2 verschiedenen Ausführungen, die jeweils 75 Dollar kosten. Vorerst sind die Telefone nur in den USA erhältlich. Tin Can arbeitet aber daran, die Geräte auch international zu verkaufen. Monatliche Kosten gibt es keine - außer, man will mit dem Tin-Can-Gerät auch herkömmliche Telefonnummern anrufen. Dafür wird es künftig ein Abo für 10 Dollar monatlich geben. ➤ Mehr lesen: Besorgniserregender Trend: Schüler hacken zum Spaß ihre Schulen

Tin-Can-Phone © Tin Can