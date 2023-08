Deshalb streicht Dropbox sein unlimitiertes Speicherangebot

Dropbox hat angekündigt, sein Angebot für unlimitierten Speicher einzustellen. Zuvor gab es dieses für 20 US-Dollar pro Monat. Der unlimitierte Speicher wurde als „so viel wie du brauchst“ bezeichnet.

In einem Blogpost erklärt Dropbox, warum das Angebot eingestampft wird. Es hätten immer mehr User*innen dieses Angebot gewählt, um damit Chia oder andere Kryptowährungen zu schürfen, oder um den Speicherplatz selbst weiterzuverkaufen. So hätten diese Personen das Tausendfache an Speicher verbraucht, wie reguläre Geschäftskund*innen, für die dieses Angebot eigentlich gedacht ist.

Laut Dropbox würde dieses missbräuchliche Verhalten dazu führen, dass der Clouddienst für alle Kund*innen weniger verlässlich wird. Als Resultat ist die „so viel wie du brauchst“-Speichervariante ab sofort Geschichte.

15 TB Speicher statt unendlich

Das Advanced-Abo um 20 Dollar pro Monat (18 Euro) hat jetzt 15 TB Speicherplatz. 3 User*innen können den Speicherplatz nutzen. Jede weitere Lizenz für eine User*in fügt 5 TB hinzu, bis zu maximal 1.000 TB.

Wer jetzt im Advanced-Abo ist und weniger als 35 TB Speicherplatz nutzt, darf diesen Platz für 5 Jahre ohne Zusatzkosten behalten. Als Stichtag für die Speichernutzung gilt der Zeitpunkt, wenn Dropbox die User*innen über die neuen Bedienungen informiert. Laut Dropbox nutzen 99 Prozent der Advanced-Abonennt*innen weniger als 35 TB Speicher.

Die ein Prozent User*innen, die mehr verbrauchen, dürfen den Speicherplatz für ein Jahr behalten. Dropbox wird sie kontaktieren, um ein neues Abomodell zu vereinbaren.

Im Mai hat Google Workspace aus ähnlichen Gründen das Angebot für unlimitierten Speicherplatz beendet.