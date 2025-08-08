Blitz schlägt mehrfach in E-Auto ein

Die Elektronik des Fahrzeugs hat keinen Schaden davon getragen. Auch die Insassen blieben unverletzt.

Zu sehen ist das Spektakel in einem Video , das von einem anderen Fahrzeug aufgenommen wurde. Zugetragen hat sich die ungewöhnliche Situation in der Stadt Beihai im Süden von China und bei dem getroffenen E-Auto handelt es sich um einen BYD Song Plus .

Für die Fahrzeuginsassen dürfte es ein ziemlicher Schock gewesen sein, als das Elektroauto von einem Blitz getroffen wurde. Kurz nach dem ersten Knall folgte noch ein weiterer. Innerhalb von Sekunden hatte ein Blitz gleich mehrfach in das Auto eingeschlagen.

Elektronik hat Blitzeinschlag unbeschadet überstanden

Die Passagiere haben den Blitzeinschlag unbeschadet überstanden. Und auch das Elektroauto hat keinen groben Schaden davongetragen, wie Sanyan Tech berichtet.

Weder der Akku noch der Elektromotor oder die Fahrzeugelektronik wurden beschädigt. Auf dem Dach des Autos sind jedoch 2 Brandlöcher zu erkennen. Der Blitz hat aber natürlich auch nicht wie ein extremer Supercharger gewirkt und den Akku in Sekundenschnelle aufgeladen.

➤ Mehr lesen: Das Schauermärchen vom Elektroauto-Brand

Im Auto ist man sicher

Bei einem Gewitter ist man in einem Fahrzeug grundsätzlich sicher. Im Falle eines Blitzeinschlages, wirkt die metallische Karosserie des Autos wie ein Faradayscher Käfig, der die elektrische Entladung um die Insassen herum in den Boden ableitet.

Sollte man in eine solche Situation kommen, sollte man auf keinen Fall im Fahrzeuginneren irgendwelche Metallteile berühren, die mit der Karosserie verbunden sind. Das empfiehlt der ADAC. Außerdem sei es wichtig, Fenster und Schiebedach geschlossen zu halten.

➤ Mehr lesen: Sensationelles Bild zeigt, wie Blitzableiter funktionieren