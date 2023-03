Elektrischer Ford Explorer kommt nach Europa

Die Reichweite bei einer Variante dürfte mit dem 77-kWh-Akku und Heckantrieb (210 kW) rund 500 Kilometer betragen. Eine weitere Variante kommt mit einem 52-kWh-Akku und einer Leistung von 125 kW. Das Allrad-Modell mit Asynchronmotor an der Vorderachse hingegen kommt mit einer 250-kW-Motorleistung. Von 0 auf 100 km/h beschleunigt der Explorer in weniger als 6 Sekunden und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 180 km/h.

Ford hat seinen elektrischen Ford Explorer für den europäischen Markt vorgestellt. Das E-Auto ist ab sofort ab 45.000 Euro reservierbar. Die ersten Modelle sollen noch vor Weihnachten in diesem Jahr ausgeliefert werden. Der Explorer wird auf Basis des Modularen Elektrobaukasten (MEB) von VW entwickelt und kommt in 3 Motor- und 2 Ausstattungsvarianten.

Von 10 auf 80 Prozent in 25 Minuten laden

Ford bietet optional auch eine Wärmepumpe an, die den Reichweitenrückgang im Winter möglichst gering halten soll. Am Wechselstromanschluss soll das Auto dreiphasig mit 11 kW laden – am Gleichstromanschluss mit bis zu 170 kW. Das Laden des Akkus von 10 auf 80 Prozent soll laut dem Autobauer in 25 Minuten vonstattengehen.