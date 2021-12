Günstiges E-Auto von Toyota hat niedrigsten Verbrauch überhaupt

Die kommenden Elektroautos des japanischen Autoherstellers sollen die Konkurrenz in Sachen Verbrauch in den Schatten stellen.

Mit einem ernsthaften Einstieg in die Elektromobilität hat sich Toyota lange Zeit gelassen. Der japanische Autohersteller hat in der Vergangenheit vor Elektroautos gewarnt, anstatt welche zu bauen. Teilweise nahm die Kritik an der neuen Antriebsart sonderbare Züge an.

Vor einigen Wochen hat Toyota dann doch die Serienversion seines ersten Elektroautos vorgestellt. Nun legt der Autohersteller nach und hat seine ambitionierte Elektro-Strategie vorgestellt. Demnach will man 30 neue E-Autos bis 2030 auf den Markt bringen.