Elon Musk verrät Details zur nächsten Starlink-Generation

Die Starlink-V2.0-Satelliten sollen ihre Vorgänger in Sachen Leistung und in ihren Dimensionen übertreffen.

Elon Musk hat neue Details zur nächsten Generation seiner Starlink-Satelliten bekanntgegeben. In einem Video, in dem er den YouTuber Tim Dodd (Everyday Astronaut) durch den Space-X-Weltraumbahnhof begleitet, verrät er unter anderem, dass bereits ein V2.0-Satellit gebaut worden sei. Dieser befinde sich aktuell in der Starship-Fertigungshalle im US-Bundestaat Texas.

Andere Dimensionen, höhere Leistung

Der neue Starlink-Satellit soll, so Musk, etwa 1,25 Tonnen wiegen und rund 7 Meter lang sein. Damit wäre er 4-5 Mal so groß wie seine beiden Vorgänger, Starlink V1.0 und V1.5, die 260 beziehungsweise 310 Kilogramm auf die Waage bringen.

Nicht nur in seinen Dimensionen, sondern auch in Sachen Performance soll der Satellit die erste Generation übertreffen. Er sei „wesentlich leistungsfähiger als Starlink 1“, hält Musk in dem Video fest, weigert sich allerdings, genaue Einzelheiten über die Bandbreite der Satelliten preiszugeben. Starlink V1.0-Satelliten haben eine Bandbreite von 18 Gigabit pro Sekunde (Gbit/s). Es wird angenommen, dass Satelliten der zweiten Generation 140-160 Gbit/s aufweisen könnten.