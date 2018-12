Erste Fotos vom kommenden Motorola P40 aufgetaucht

Laut den Leaks soll das Display 6,2 Zoll groß sein. Das P40 soll die Maße 160,1 x 71,2 x 8,7 mm haben. Obwohl es einen USB-C-Anschluss gibt, ist auf den Fotos auch ein 3,5mm-Klinkenstecker zu erkennen.

In den USA wird das neue Smartphone voraussichtlich den Namen P40 behalten. In Europa wird es vermutlich als ein neues Gerät der Serie Motorola One angeboten werden. Die offizielle Ankündigung soll Anfang 2019 erfolgen. Orientiert sich der Preis am Vorgängermodell, wird er bei etwa 300 Euro liegen.