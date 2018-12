Das ist unser IT-Unwort des Jahres 2018

Wie jedes Jahr haben wir auch heuer unsere Leser abstimmen lassen, welches Wort sich mehr oder weniger ungewollt in den Sprachgebrauch der Technik-Welt geschlichen hat. Die Entscheidung fiel heuer so klar aus, wie selten. Mehr als 40 Prozent aller Stimmen gingen für „ Notch“ ein. Gemeint ist damit nicht Minecraft-Schöpfer Markus „ Notch“ Persson, sondern die Aussparung auf Smartphone-Displays, in der Kamera und Sensoren untergebracht sind.

Zwar präsentierte Apple das erste Smartphone damit schon Ende 2017, 2018 kann aber dennoch getrost als „Jahr der Notches“ bezeichnet werden. Zahlreiche andere Hersteller wie Huawei, Xiaomi oder Motorola zogen nach. Sogar Apps imitieren das umstrittene Designelement.