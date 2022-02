Faltbares iPhone soll 2025 kommen, Falt-MacBook 2027

Der Analyst Ross Young will neue Details zu Apples Falt-iPhone-Plänen erfahren haben, berichtet 9to5Mac. Als Quelle gibt er Gespräche mit Personen in der Zuliefererkette an.

Demnach sieht es so aus, als würde ein iPhone mit faltbarem Display frühestens 2025 erscheinen. Vor ein paar Monaten ging man noch davon aus, dass Apple im Jahr 2023 ein faltbares iPhone vorstellen wird.

MacBook mit Falt-Display

Angeblich soll das iPhone aber nicht das einzige Gerät mit einem biegbarem Display werden. Apple soll demnach daran interessiert sein, ein MacBook mit einem 20-Zoll-Falt-Display zu produzieren.

Dabei soll es sich um eine Art Mischung aus Convertible und All-in-One-PC handeln. Zusammengefaltet hat es eine Ansteck-Tastatur und dient so als Tablet bzw. Notebook. Ausgefaltet wird es zu einem 20-Zoll-Monitor, in dem ein Computer integriert ist. Die Tastatur wird dann per Bluetooth verbunden.

Das Display könnte eine Auflösung von 4K haben. Das Gerät wird laut Ross frühestens 2026 oder 2027 vorgestellt.

Ross ist üblicherweise verlässlich und sagte etwa 2021 korrekt die MacBooks mit Mini-LED-ProMotion-Displays voraus. Dennoch könnte das Falt-MacBook nie Realität werden. Nur weil Apple sich bei Lieferanten erkundigt, ob und wann solche Falt-Bildschirme produziert werden können, heißt es nicht, dass daraus tatsächlich ein Produkt wird.