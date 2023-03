Wird die Rate nicht bezahlt, fährt das Auto von alleine weg

Zukünftig könnten Fahrzeuge selbstständig wegfahren, wenn Halter*innen mit Ratenzahlungen in Rückstand sind. Zumindest sieht eine Patentschrift des US-amerikanischen Autobauers Ford eine solche Funktion vor. Hier werden "Systeme und Methoden zur Wiederinbesitznahme eines Fahrzeugs" beschrieben.

Ford erläutert verschiedene Möglichkeiten, wie man auf Zahlungsrückstände reagieren könnte. Eine Option wäre es, das Fahrzeug zu einem Ort zu bewegen, von dem aus es abgeschleppt werden kann. In den USA berechtigt der 4. Zusatzartikel der Verfassung Bürger*innen dazu, sich vor unrechtmäßigen Beschlagnahmungen ggf. mit Waffengewalt zu schützen. Würde jemand das Fahrzeug wegen Zahlungsrückständen pfänden wollen, könnte das gefährlich werden. Fährt das Auto aber einfach selbst vom Hof in den öffentlichen Raum, kann man das umgehen.

Auto fährt selbst zur Bank

Das betrifft natürlich nur Fahrzeuge, die mindestens teilweise autonom fahren können. Denkbar wäre auch, dass das nicht bezahlte Auto selbstständig direkt zur Bank fährt. Die Besitzer*innen könnten dann dort die Schuld begleichen und ihr Auto wieder mitnehmen. Wird es nicht wieder abgeholt, kann es direkt weiter zum Gebrauchtwagenhändler oder Schrottplatz fahren.

Bezahlt man das Geld für bestimmte Funktionen nicht mehr, können diese auch aus der Ferne blockiert werden. So bietet Ford etwa Abo-Modelle für Navigation und Streaming an. Zahlt man das nicht, ist die Funktion einfach nicht mehr verfügbar, bis die Schuld beglichen ist. So könnten auch Klimaanlage oder Motor per Fernzugriff deaktiviert werden, heißt es in der Patentschrift (PDF).