Lucid Air: Erstes Probesitzen im Luxus-Elektroauto

Dass es ich beim Lucid Air um ein Luxus-Elektroauto handelt, sieht man auf den ersten Blick. Mit seinen geschwungenen Komponenten wirkt die Karosserie besonders hochwertig, aber auch etwas ungewohnt. So schließt der Kofferraum beispielsweise nicht auf der Rückseite, sondern zieht sich um die hinteren Ecken bis zur seitlichen Karosserie.

High-Tech im Cockpit

Im Cockpit dominiert eine Landschaft aus Displays. Diese besteht aus einem gebogenen, zweigeteilten Screen: Einerseits für die Instrumententafel zur Anzeige der Fahrinformationen und andererseits zur Anzeige von Infotainment-Inhalten.

In der Mittelkonsole gibt es noch einen hochformatigen, riesigen Touchscreen, der schräg angebracht ist. Dieser Mittelkonsolenbildschirm dient in erster Linien zum Steuern der Fahrzeug- und Infotainmentfunktionen. Die Anzahl an herkömmlichen, physischen Tasten ist auf ein absolutes Minimum reduziert und beschränkt sich in erster Linie auf das Lenkrad.