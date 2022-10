Rolls Royce präsentiert sein erstes elektrisches Auto

Von 0 auf 100 schafft es der neue Coupé in 4,5 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit hat Rolls Royce nicht preisgegeben.

Der Spectre ist mit 2 Elektromotoren ausgestattet. Details dazu hat Rolls Royce nicht enthüllt. Die Systemleistung beläuft sich auf 430 Kilowatt , der maximale Drehmoment beträgt 900 Newtonmeter. Von 0 auf 100 km/h schafft es der neue Coupé in 4,5 Sekunden . Die Höchstgeschwindigkeit ist nicht bekannt.Die rechteckigen Rücklichter kommen mit doppelten vertikalen LED-Streifen. Die Räder sind serienmäßig 23 Zoll groß.

Rolls Royce hat mit dem Luxus-Coupé Spectre sein erstes elektrisches Auto vorgestellt. Wie gewohnt bekommt das Fahrzeug den Pantheon-Grill an der Front für die gewohnte Rolls-Royce-Optik. Dieser wurde aus einem einzigen Stück Aluminium gefertigt und ist der bislang breiteste Grill, denn Rolls Royce hergestellt hat. Dieser wird zudem durch 22 LEDs von innen beleuchtet, berichtet CNET .

Der Innenraum ist zudem mit einem LED-Dachhimmel ausgestattet, der sich über die Innenverkleidung der Seitentüren ausdehnt. Vor dem Lenkrad ist ein Instrumentenbildschirm integriert – am oberen Ende der Mittelkonsole ist zudem ein Infotainment-Display angebracht.

Spectre wiegt 2.975 Kilogramm

Der Luftwiderstands-Beiwert des 5,45 Meter langen Spectre beträgt 0,25 – die WLTP-Reichweite soll in etwa 520 Kilometer betragen. Spectre basiert auf einer neu entwickelten Aluminium-Spaceframe-Architektur. Die kommt nur bei Rolls Royce zur Anwendung. Das Aluminium nimmt dem Wagen an Gewicht: Der Spectre wiegt konkret 2.975 Kilogramm. Details zur 700 Kilogramm schweren Batterie hat Rolls Royce noch nicht preisgegeben.

Zum Einsatz kommt außerdem das Planar-Federungssystem von Rolls Royce, mit dem die Stabilisatoren der einzelnen Räder entkoppelt werden können. So kann ein Aufschaukeln des Autos gedämmt werden, wenn es auf einer Seite über einen unebenen Boden fährt.

Auslieferungen im vierten Quartal 2023

Preisangaben macht Rolls Royce keine, sagt aber, dass der Grundpreis des Spectre zwischen dem Cullinan (rund 350.000 Dollar) und dem Phantom (rund 460.000 Dollar) liegen wird.

Der Luxus-Coupé kommt in einem zweifarbigen Look: in Senfgelb mit einem metallisch schwarzen Finish auf der Motorhaube. Die Auslieferungen sollen im vierten Quartal 2023 starten.