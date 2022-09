Foto-Bug: iPhone 14 muss sofort upgedatet werden

Am Freitag kommen iPhone 14, 14 Pro und 14 Pro Max in den Handel. Die Geräte sollten laut des Twitter-Accounts Apple Software Updates sofort aktualisiert werden, um einen Foto-Bug zu beheben. Das iPhone 14 Plus erhält das Update ebenso, kommt aber erst später in den Handel.

Das iOS-16-Update mit der Buildnummer 20A362 löst ein spezifisches Problem im Foto-Engine. Dieses führt dazu, dass “manche Fotos zu weich erscheinen, wenn man im Querformat in sie hineinzoomt”. Das Problem tritt zwar nur beim iPhone 14 Pro Max auf, dennoch erhalten alle neuen Modelle das Update.

iPhone-Verkauf in 2 Schritten

Apple verkauft dieses Jahr ihre neuen iPhone-Modelle in 2 Schritten: iPhone 14, 14 Pro und 14 Pro Max kommen am 16. September in den Handel, das iPhone 14 Plus folgt am 7. Oktober.

Für das iPhone 14 Pro (ab 1.299 Euro) wird derzeit im österreichischen Online-Store von Apple eine Lieferzeit von 4 bis 5 Wochen ausgewiesen. Auf das teurere iPhone 14 Pro Max (ab 1.449 Euro) muss man derzeit 5 bis 6 Wochen warten. Das reguläre iPhone 14 (ab 999 Euro) hingegen wird laut aktuellen Angaben zum Marktstart am 16. September in den lokalen Geschäften vorrätig sein.